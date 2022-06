Calciomercato Milan – Maldini, regalo a Tonali: pronto un maxi rinnovo

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, già dopo questo calciomercato estivo può prolungare e adeguare il contratto con il club rossonero

Daniele Triolo

Una delle mosse di calciomercato del Milan, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, sarà quella di blindare Sandro Tonali con un nuovo, più ricco e più lungo contratto. Attualmente Tonali è in vacanza a New York con la fidanzata dopo le fatiche in Nations League con l'Italia di Roberto Mancini e si aggregherà al ritiro del Milan, a Milanello, soltanto a partire dal prossimo lunedì 11 luglio.

Calciomercato Milan, Tonali verso un rinnovo da top player

In tempo, quindi, per disputare Colonia-Milan (sabato 16 luglio), prima amichevole di rango dell'estate rossonera, dopo qualche giorno di allenamento agli ordini di mister Stefano Pioli nelle gambe. Il ragazzo, tra i leader indiscussi del Milan vincitore del 19° Scudetto e grandissimo tifoso rossonero, tutto vuole essere fuorché un peso per la sua società, e, di certo non 'ringhia' (chiaro riferimento al suo idolo Gennaro Gattuso) per ottenere un rinnovo del contratto meritato sul campo.

Il quotidiano torinese, però, ha rivelato la promessa di calciomercato fatta da Paolo Maldini e Frederic Massara a Tonali. Ovvero che entro il 2022 sarà gratificato da un nuovo accordo con il 'suo' Milan. Tutti sanno, infatti, in Via Aldo Rossi, come la qualità e il valore di Tonali siano di gran lunga superiori ai 1,4 milioni di euro netti a stagione che attualmente percepisce. Cifra che, come si ricorderà, aveva deciso lui di prendere, decurtandosi l'ingaggio dai 2,5 che incassava, pur di agevolare la sua conferma dal Brescia a titolo definitivo dopo l'iniziale annata di prestito.

È probabile, dunque, che il Milan voglia ricompensare Tonali di quel gesto, in fase di nuova contrattazione, offrendogli uno stipendio di 3-3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il giusto compromesso, dunque, per il suo primo, vero prolungamento di contratto con i rossoneri, per il quale sarà assistito dal procuratore Giuseppe Riso e da Marianna Meacci. Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>