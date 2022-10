Milan, Maldini si sbilancia: “Rinnovo di Leao? Prima dei Mondiali”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riportato le dichiarazioni di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, su Stefano Pioli e Rafael Leao. Parole importanti, proferite dall'ex capitano rossonero a pochi minuti dalla partita che il Diavolo avrebbe perso per 0-2 a 'San Siro' contro il Chelsea in Champions League.