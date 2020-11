Calciomercato Milan – Maldini punta Lovato, ma occhio alla Juventus

Calciomercato Milan: Lovato piace al Diavolo ed alla Vecchia Signora

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Matteo Lovato, classe 2000, difensore centrale dell’Hellas Verona di Ivan Jurić, piace molto, anzi moltissimo al Milan. Lo ha ammesso, senza troppi giri di parole, il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini.

Prima del match Milan-Verona della scorsa domenica a San Siro, infatti, interpellato dallo studio di ‘Sky Sport‘ sull’interesse, presunto o reale del Diavolo per Lovato, Maldini ha replicato prontamente. “È un giocatore molto interessante, giovane, ha una struttura importante. Come tutti i giovani bravi, sono attenzionati da noi, ma non solo da noi purtroppo”.

Il valore di calciomercato di Lovato, attualmente, oscilla tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Il Milan ci sta facendo seriamente un pensierino, già per gennaio. Non è un mistero, infatti, che i rossoneri stanno cercando un nuovo difensore centrale da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Nello specifico, la dirigenza del club meneghino sta cercando un difensore giovane, non troppo costoso, che possa partire, inizialmente, alle spalle della coppia titolare, composta da Simon Kjær ed Alessio Romagnoli. Con l’ambizione, naturalmente, di poter scalare le gerarchie dell’allenatore emiliano e diventare una prima scelta.

L’identikit perfetto, insomma, di Lovato. Il quale, però, oltre che ad essere sulla lista dell’Inter (al momento molto defilata), piace soprattutto anche alla Juventus. Lo ha riferito ‘calciomercato.com‘. I bianconeri, infatti, starebbero studiando da mesi il profilo di Lovato. Il Milan, invece, si è inserito soltanto nell’ultimo periodo sul possibile, nuovo ‘craque‘ del calciomercato italiano.

Chi la spunterà sul gioiello dell’Hellas Verona di Maurizio Setti? Gennaio è dietro l’angolo: per la risposta, dunque, non bisognerà aspettare poi così tanto. CALCIOMERCATO MILAN, CONTATTI IN CORSO PER THURAM >>>