Milan, non solo Maldini e Massara: ecco a chi scade oggi il contratto

Il Milan vedrà oggi scadere il contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, ma non solo. Ci sono diversi giocatori che lasceranno a zero

Il 30 giugno 2022 è il giorno X per il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan. Oggi scade infatti il contratto dei due dirigenti per il quale prosegue la lunga telenovela per il rinnovo. Non solo loro però. In casa rossonera anche diversi giocatori vedono terminare il loro contratto con il club.

Primo fra tutti Zlatan Ibrahimovic, per il quale però la permanenza sembra ben definita. Il prossimo prolungamento sarà di una sola stagione e prevederà una base fissa simbolica (100mila euro) più dei bonus legati alle presenze ed obiettivi stagionali. Come lui anche Antonio Mirante, portiere arrivato a parametro zero a novembre, potrebbe restare come terzo in rosa.

In partenza invece sia Franck Kessie che Alessio Romagnoli. Per l'ivoriano si attende solo l'annuncio da parte del Barcellona, che sembra però alle prese con dei problemi economici che ne ritardano l'ufficialità. Dall'altra parte sembra più confusa la situazione dell'ex capitano. La Lazio è da tempo in trattativa con il giocatore ma la fumata bianca non è ancora arrivata ed i biancocelesti intanto sembrano essere molto vicini a Casale del Verona.

Dicono addio anche due giovani della Primavera. I classe 2002 Marco Bosisio e Filippo Tolomello lasciano a zero il Milan e cominciano la loro avventura nel calcio professionistico. Andranno rispettivamente al Bari e al Monterosi.