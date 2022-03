Calciomercato Milan – Maldini per sempre: a fine stagione ci sarà il rinnovo

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, firmerà il rinnovo a fine stagione

Salvatore Cantone

Il Milan, sul calciomercato, non pensa solo ai giocatori, ma anche a blindare i dirigenti. Paolo Maldini è uno di questi. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società è molto soddisfatta dell'operato del direttore dell'area tecnica, così come quello del ds Frederic Massara, e dunque a fine stagione ci sarà il rinnovo di contratto per entrambi i dirigenti.

In teoria sia Maldini e sia Massara sono in scadenza con il Milan, ma nessuno preoccupa più di tanto. L'ex capitano, da quando è tornato nel club rossonero, ha fatto molta esperienza e ha messo a segno dei colpi da dirigente consumato. Pensiamo ad esempio a Sandro Tonali, uno dei giocatori migliori in questa stagione. In generale Maldini, così come Massara, hanno centrato l'obiettivo imposto dal club, cioè quello di rafforzare la squadra rispettando però i conti. Certo, il Milan, non ha vinto ancora nulla, ma non c'è dubbio che il Diavolo sia tornato nuovamente competitivo.

Tra l'altro l'obiettivo stagionale era quello di confermare il Milan in Champions League, cosa che, a meno di clamorosi colpi di scena, è stata raggiunta. Insomma, non ci sono dubbi sul fatto che Maldini continuerà a lavorare in via Aldo Rossi, anche perchè nel corso di tempo si è rafforzato anche il legame con Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero. Il contratto di Paolo sarà almeno di un paio di anni, così come quello di Massara. La storia d'amore tra il Milan e Paolo Maldini non può e non deve interrompersi. Intanto sul calciomercato si pensa a un centrocampista molto interessante.

