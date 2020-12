Calciomercato Milan – Maldini ci aveva provato seriamente per un talento

CALCIOMERCATO MILAN – Nel corso della scorsa sessione di mercato ciò che forse è davvero mancato al Milan per fare una campagna acquisti praticamente perfetta è stato un centrocampista. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sondato tanti nomi e oggi, a distanza di settimane, si scopre che un tentativo davvero concreto era stato fatto per Boubakary Soumaré, classe 1999 francese di proprietà del LOSC.

I rossoneri avevano provato ad avanzare una proposta simile a quella che ha portato un altro giovanissimo classe 2000 come Sandro Tonali al Milan, ma il club francese non si è smosso dalla richiesta altissima da 35 milioni. Il Diavolo, invece, non si è spinto oltre i 24,5 milioni. Chissà che a gennaio le cose non possano cambiare…

