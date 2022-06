Calciomercato Milan – Maldini vuole prendere Bremer, Sanches e Zaniolo

Paolo Maldini, responsabile delle operazioni di calciomercato del Milan, vuole fare acquisti di livello per la squadra rossonera. Le ultime

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, da qui a venerdì, quando Cardinale ripartirà per gli Stati Uniti d'America, ci sarà modo, per i due, di rivedersi. Quello che contava, per il momento, era 'avviare i lavori'. Nei prossimi faccia a faccia tra il numero uno di RedBird e Maldini (anche in video-conferenza) le strategie di calciomercato del Milan entreranno nel vivo.