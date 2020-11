Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Maldini, offerta per il bomber / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Maldini pronto all’offerta per Supryaga

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Si avvicina gennaio e il Milan, come sempre, è pronto a cogliere delle opportunità. I rossoneri cercano giovani talenti che possano fare la differenza fin da subito, da pagare relativamente poco ed eventualmente da rivendere a cifre importanti. La nuova ricerca si sta focalizzando su un attaccante, qualcuno che possa all’occasione dare il cambio a Zlatan Ibrahimovic senza abbassare troppo il livello. Il nome nuovo, secondo todofichajes.com, è quello di Vladyslav Supryaga.

Giovanissimo, è un classe 2000 ed è di proprietà della Dinamo Kiev. Da molti è considerato l’erede di Andriy Shevchenko, essendo ucraino come lui e con caratteristiche simili. I contatti tra le parti sono iniziati già da tempo, con il Milan che sta sondando il terreno. Finora i rossoneri non si sono spinti oltre i 7 milioni d’offerta, mentre gli ucraini ne chiedono più del doppio. La soluzione trovata da Paolo Maldini potrebbe essere l’inserimento di molti bonus e qualche clausola sulla rivendita. Inoltre, il Milan potrebbe prendere in considerazione anche l’idea di lasciarlo ancora a Kiev in prestito. Da Sheva a Supryaga? Chissà, Maldini ci pensa. Di certo mentre Sheva arrivava in rossonero, Supryaga era appena nato.

