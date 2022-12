Calciomercato – “Maignan, Sportiello e la decisione presa dal Milan”

Il collega Claudio Raimondi, per 'SportMediaset', ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan , in particolare sul nuovo infortunio occorso a Mike Maignan e la possibilità, dunque, che il Diavolo anticipi l'acquisto di Marco Sportiello - previsto per il prossimo 1° luglio 2023 da svincolato - alla sessione invernale di calciomercato .

Milan, c'è attesa per gli esami di Maignan

Per 'SM' sono giorni di riflessione, questi, in seno al club rossonero sulle condizioni di Maignan. Il portiere classe 1995, ex Lille e PSG, sarà rivalutato non appena il Milan rientrerà in Italia dal ritiro invernale di Dubai. Ciò avverrà nella serata odierna. Gli esami strumentali diranno di più.