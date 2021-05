Calciomercato Milan – Maignan mette Donnarumma alla porta

Gigio Donnarumma out, Mike Maignan in. Il Milan in vista della prossima stagione sembra avere le idee molto chiare. Il punto della situazione

Daniele Triolo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma out, Mike Maignan in. Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina ha analizzato la mossa di mercato del Milan. Spiegando che se da un lato si potrà sindacare sull'opportunità di perdere a parametro zero un portiere di 22 anni, cresciuto nel proprio vivaio e diventato titolare della Nazionale Italiana, dall'altro quella del Diavolo è stata una scelta più che consapevole.

Il messaggio lanciato dal Milan è chiaro, netto: nessuna testa si piegherà davanti a richieste ritenute esorbitanti dei procuratori, per i propri assistiti, ma anche in materia di commissioni. Perché, ad ogni modo, esiste sempre un piano alternativo. Come quello, per l'appunto, che ha portato il Diavolo a mollare Donnarumma per puntare le proprie fiches sul francese Maignan.

Paolo Maldini e Frederic Massara, sull'onda euforica della qualificazione del Milan in Champions League ottenuta dopo il successo in casa dell'Atalanta, avevano riaperto i canali di comunicazione con Donnarumma ed il suo entourage. Obiettivo, arrivare ad un'intesa sul rinnovo del contratto del portiere, in scadenza il prossimo 30 giugno.

L'offerta, però, è rimasta la stessa: 7 milioni di euro più uno di bonus, per un totale di 8. Contratto biennale con clausola di rescissione di 20 milioni di euro in caso di mancata qualificazione Champions nella prossima stagione. Dalla controparte, però, nessuna risposta, ma un vago silenzio. Motivo per cui il Milan ha accelerato le pratiche per lo sbarco di Maignan, che è arrivato a Milano, fatto le visite mediche e firmato per i rossoneri.

Da parte di Raiola non c'era mai stata apertura per il rinnovo di Donnarumma a cifre inferiori ai 10 milioni di euro netti a stagione. Ai quali, oltretutto, andava aggiunta una commissione di 20 milioni di euro per lui. In pratica, il Milan avrebbe dovuto riacquistare il cartellino di Donnarumma dal suo agente. Meglio, a questo punto, andare ad investire quel denaro su un altro prospetto.

Maignan, appunto: il francese, classe 1995, è costato al Milan appena 13 milioni di euro più 2 di bonus. Ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 2,5 milioni di euro netti l'anno. Peserà, per le casse del Milan, molto molto meno di quanto sarebbe costato il rinnovo di Donnarumma a 8. Le parole di Di Marzio sulla vicenda Donnarumma tra presente e futuro del portiere >>>