Calciomercato Milan – Maignan è in pole position per due motivi | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Mike Maignan è in pole position per sostituire Donnarumma. Due i motivi principali

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan . Uno dei nodi principali è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma . Dalla società rossonera filtra un cauto ottimismo, ma Maldini e Massara hanno iniziato a guardarsi intorno. Tra i nomi seguiti c'è quello di Mike Maignan , estremo difensore del Lilla. In lizza anche Pierluigi Gollini dell’Atalanta, Juan Musso dell’Udinese.

Maignan sembra essere il favorito in caso di addio di Donnarumma. Questo per due motivi: il primo è che il contratto con il Lille scade tra un anno, e il secondo è che il club francese è passato alla galassia del fondo Elliott. Paul Singer ha fatto un prestito al proprietario Gerard Lopez. Questo aspetto potrebbe facilitare il buon esito dell'operazione.