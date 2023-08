Calciomercato Milan – Spunta il Tottenham per Lukaku: pronta l’offerta

Dopo la separazione con l' Inter è arrivato il momento per Romelu Lukaku di trovare una nuova destinazione per questa stagione. Si era parlato a lungo dei contatti tra il belga e la Juventus che avrebbe provato ad intavolare uno scambio con Dusan Vlahovic con il Chelsea . Tuttavia, stando alle ultime novità, si sarebbe inserito il Tottenham nella corsa di calciomercato per Lukaku , oramai ex obiettivo (?) del Milan .

Calciomercato Milan, svolta Lukaku: ci prova il Tottenham con un primo affondo

Per un periodo consistente sembrava che, nonostante la sua promessa d'amore eterno all'Inter, Romelu Lukaku fosse con un piede nella Continassa. Tuttavia, fortunatamente per i nerazzurri, forse non dovranno vedere il loro ex beniamino con gli odiati colori bianconeri. Infatti, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il classe '93 sarebbe vicino a trasferirsi nei quartieri Nord di Londra, precisamente nella zona del Tottenham.