Calciomercato – Lukaku, no al Milan per l’Inter. Ma devono acquistarlo

Difficile, per non dire impossibile, dunque, secondo la 'rosea', che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a questo punto riescano a concretizzare il loro piano originario, ovvero quello di ottenere nuovamente il prestito di Lukaku, e, per di più, con uno sconto. I 'Blues' vogliono una cessione a titolo definitivo. L'Inter, su Lukaku, non si sente tagliata fuori. Soprattutto perché nel giocatore ha un alleato molto importante in questa vicenda.

Il belga vuole vedere nei nerazzurri la voglia di riconfermarlo — Lukaku, infatti, non è intenzionato a vestire la maglia del Milan. Non si vede dall’altra parte di Milano, come in passato ha anche dichiarato. Allo stesso tempo, però, si aspetta una mossa decisa da parte dell’Inter. Lukaku chiede al club di Viale della Liberazione di mostrare concretamente la voglia di confermarlo. Quella stessa voglia che lui, un anno fa, dimostrò pur di tornare ad Appiano Gentile.

Lukaku, insomma, è il miglior alleato dell'Inter in questo duello di mercato con il Milan. Ma non può esserlo all'infinito. Ha detto di no due volte alla proposta dell'Arabia Saudita per un contratto di tre anni da 30 milioni di euro netti a stagione. Ma qualora con l'Inter non dovesse concretizzarsi nulla, magari, pur di non andare ai rossoneri, potrebbe persino accettare, alla fine, di vestire la maglia dell'Al-Hilal.