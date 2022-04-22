Luis Alberto potrebbe essere il sacrificato della Lazio nel prossimo calciomercato e il Milan continua a seguirlo: ecco le ultime notizie.

Stefano Bressi
Nonostante sia stato riabilitato nella seconda parte di stagione, Luis Alberto potrebbe davvero dire addio alla Lazio nel prossimo calciomercato, con il Milan spettatore attento. Difficile dire con certezza ciò che accadrà, ma lo spagnolo classe 1992 è uno degli indiziati principali a essere sacrificato in estate dalla società biancoceleste. Che una partenza importante sia necessaria è noto e Luis Alberto non è fondamentale. Così potrebbe essere ceduto.

L'inizio di stagione era stato molto complicato: tante panchine e un rapporto con Maurizio Sarri mai sbocciato del tutto. Poi si è un po' ripreso, ma le grandi squadre hanno continuato a monitorare la situazione e il Milan è tra queste. Lui vorrebbe tornare in patria e piace tanto al Siviglia, che lo segue da anni. Così la Lazio potrebbe anche non rinforzare una diretta concorrente. I rossoneri restano alla finestra, cercando di capire quali possano essere gli sviluppi. Nel caso si apra a questa ipotesi, restano un'ipotesi validissima.

Luis Alberto

Di certo non sarebbe facile trattare con la Lazio, come sempre. La valutazione è stata fatta sui 32 milioni, cifra importante, ma congrua e alla portata. Difficile, però, pensare di poter abbassarla. Si tratta di un giocatore non più giovanissimo, ma ancora nel meglio della carriera. Ha un contratto lungo ed è comunque un elemento di qualità, tra i migliori del campionato. Vedremo cosa succederà, per ora il Milan è tra le possibili soluzioni. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata >>>

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