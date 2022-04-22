Nonostante sia stato riabilitato nella seconda parte di stagione,potrebbe davvero dire addio allanel prossimo calciomercato, con ilspettatore attento. Difficile dire con certezza ciò che accadrà, ma lo spagnolo classe 1992 è uno degli indiziati principali a essere sacrificato in estate dalla società biancoceleste. Che una partenza importante sia necessaria è noto e Luis Alberto non è fondamentale. Così potrebbe essere ceduto.

L'inizio di stagione era stato molto complicato: tante panchine e un rapporto con Maurizio Sarri mai sbocciato del tutto. Poi si è un po' ripreso, ma le grandi squadre hanno continuato a monitorare la situazione e il Milan è tra queste. Lui vorrebbe tornare in patria e piace tanto al Siviglia, che lo segue da anni. Così la Lazio potrebbe anche non rinforzare una diretta concorrente. I rossoneri restano alla finestra, cercando di capire quali possano essere gli sviluppi. Nel caso si apra a questa ipotesi, restano un'ipotesi validissima.

Di certo non sarebbe facile trattare con la Lazio, come sempre. La valutazione è stata fatta sui 32 milioni, cifra importante, ma congrua e alla portata. Difficile, però, pensare di poter abbassarla. Si tratta di un giocatore non più giovanissimo, ma ancora nel meglio della carriera. Ha un contratto lungo ed è comunque un elemento di qualità, tra i migliori del campionato. Vedremo cosa succederà, per ora il Milan è tra le possibili soluzioni. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata >>>

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