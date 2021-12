Calciomercato Milan – Luis Alberto il colpo giusto per lo scudetto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: i media associano Luis Alberto al club rossonero. Lo spagnolo sarebbe perfetto per Pioli

Luis Albertosogno di calciomercato del Milan? Al momento non c'è una trattativa con la Lazio, ma si parla con insistenza di un possibile approdo in rossonero dello spagnolo. Il trequartista, infatti, sta avendo delle difficoltà a integrarsi negli schemi di Maurizio Sarri: il tecnico, pur riconoscendo le sue grandi qualità, lo sta facendo partire spesso dalla panchina per preservare l'equilibrio della squadra.