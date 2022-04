Calciomercato Milan – Luis Alberto, i rossoneri sono alla finestra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luis Alberto potrebbe diventare un'occasione per i rossoneri. A scriverlo è la rosea

I rapporti con Maurizio Sarri non sono al top e il giocatore è desideroso di fare una nuova esperienza. Luis Alberto, che in passato ha detto di voler tornare in Spagna, piace al Siviglia e anche a Real Betis. In Italia non si può escludere come detto il Milan ma anche l'Inter, visto che in panchina c'è Simone Inzaghi. Il contratto scade nel 2025 e la Lazio chiede tra i 30 e i 35 milioni di euro. Vedremo cosa succederà, ma il Milan osserva Luis Alberto. Intanto è in arrivo un difensore low cost dalla Premier League