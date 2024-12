Calciomercato Milan – Jacobone: “Riso ha proposto questi tre calciatori”

Le parole di Jacobone: "Riso in pentola a Casa Milan, con una serie di opportunità che tra gennaio e quest'estate potrebbero prendere vita su idea del procuratore, in ottimi rapporti con la dirigenza rossonera. Proposto Gabriele Zappa, in scadenza di contratto col Cagliari, come vice di Emerson Royal; Lorenzo Lucca dell'Udinese in caso non si concretizzasse il trasferimento di Tammy Abraham; Bryan Cristante, in uscita dalla Roma e sarebbe buono in chiave liste".