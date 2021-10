Calciomercato Milan – Lucca visionato e promosso da Moncada / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Geoffrey Moncada si è mosso di persona per visionare da vicino Lorenzo Lucca. Il punto

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, si concentra sulle mosse silenziose di Geoffrey Moncada. Il capo scout del Milan, infatti, era a Monza due settimane fa per guardare la partita dell'Italia Under 21. Un'occasione per ammirare i progressi di Sandro Tonali ma, soprattutto, per visionare da vicino quel Lorenzo Lucca che così tanto piace alla dirigenza. Il classe 2000 è stato promosso a pieni voti, ma dovrà superare altri step prima di diventare un conclamato obiettivo di calciomercato rossonero. Il giudizio di Moncada ha un peso importante nelle scelte della società, questo sua presenza non può che testimoniarlo. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie