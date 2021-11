Calciomercato Milan – Lucca, il Pisa è in trattativa con la Juventus

Lucca, centravanti di belle speranze e obiettivo di calciomercato del Milan, è molto vicino alla Juventus per la prossima stagione.

In questa stagione, finora, Lorenzo Lucca si è messo in mostra con il Pisa, attirando l'interesse di moltissimi grandi club, tra cui il Milan, che ci sta pensando per il calciomercato come attaccante del futuro. I rossoneri però al momento sembrano essere stati superati dalla Juventus, che si è portata al primo posto in questa speciale corsa. I bianconeri sono molto vicini a raggiungere Lucca, che diventerebbe juventino a partire dal prossimo anno. Negli ultimi giorni, secondo Tuttosport, i contatti si sono intensificati per cercare di chiudere il cerchio prima che le altre squadre si inseriscano nuovamente. Aiuta certamente il fatto che il direttore sportivo dei toscani è Claudio Chiellini, fratello di Giorgio Chiellini, difensore classe 1984 e capitano della Juventus da diversi anni. La richiesta è di soli 5 milioni, ma il Milan sembra freddo anche perché proprietario del cartellino di Lorenzo Colombo, che sta facendo altrettanto bene nella SPAL ed è un classe 2002, a differenza di Lucca che è un 2000. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza. Idea dall'Atalanta.