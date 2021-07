Calciomercato Milan – Lovato va all’Atalanta: le cifre dell’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Matteo Lovato non vestirà la maglia rossonera. Lo attende Gian Piero Gasperini a Bergamo

Daniele Triolo

Matteo Lovato non vestirà la maglia del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore classe 2000 di proprietà dell'Hellas Verona, infatti, come annunciato da 'Sky Sport' si trasferirà all'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La 'Dea' ha chiuso l'operazione, in attesa di essere ufficializzata, per 8 milioni di euro più 3 di bonus, per un totale, dunque, di 11. Il 15% di tale importo sarà diviso tra Genoa e Padova.

Club, quest'ultimo, che aveva lanciato il giocatore nel calcio professionistico e che aveva mantenuto una percentuale di futura rivendita da dividere, per l'appunto, con i rossoblu, che ne avevano detenuto prima il cartellino.

Lovato non sarà l'unico acquisto dell'Atalanta in difesa. Nel caso in cui Cristian Romero fosse ceduto al Tottenham, infatti, i nerazzurri punterebbero con decisione su Merih Demiral della Juventus. Milan, novità importanti sul rinnovo di Kessié: le ultime >>>