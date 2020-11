Calciomercato Milan – Lovato, stima di Maldini: il prezzo del Verona | News

Calciomercato Milan: ai rossoneri piace molto Lovato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante la prestazione non brillante in occasione dell’ultimo incontro ravvicinato a San Siro, per la prossima sessione invernale di calciomercato il Milan pensa sempre a Matteo Lovato. Il difensore centrale dell’Hellas Verona, classe 2000, è infatti molto stimato dal direttore sportivo rossonero, Paolo Maldini.

Su Lovato, che piace anche alla Juventus, il club scaligero gradirebbe far partire un'asta per poi venderlo al miglior offerente. Al momento, il calciatore (che, per il Diavolo, rappresenta l'alternativa al turco Ozan Kabak dello Schalke 04), è valutato 20 milioni di euro.