Calciomercato Milan – Longoni: “Possibile scambio con la Juve” (Video)

Milan e Juventus potrebbero intavolare uno scambio importante in questo calciomercato estivo. Ne ha parlato Andrea Longoni su 'YouTube'

Daniele Triolo

Potrebbe configurarsi un importante scambio tra Milan e Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato il collega Andrea Longoni su 'Milan Hello', il suo canale 'YouTube' che tratta le vicende rossonere a 360°. Chi, infatti, potrebbe lasciare Milano per Torino è il capitano del Diavolo, Alessio Romagnoli.

Il numero 13 del Milan, infatti, andrà in scadenza di contratto con i rossoneri il 30 giugno 2022. Al momento, non giungono segnali positivi per il rinnovo del suo contratto. Per prolungare, infatti, il suo accordo con il Milan, Romagnoli dovrebbe andare a guadagnare 6 milioni di euro netti a stagione o forse più.

Motivo per cui, ha specificato Longoni, può essere ceduto in questo mercato estivo altrimenti il Milan rischierebbe di perderlo a parametro zero tra undici mesi. Il Milan, per il collega, accetterebbe di piazzarlo altrove per 15-18 milioni di euro. Ma valuterebbe anche l'ipotesi di uno scambio con un altro calciatore che sia funzionale al progetto tecnico di Stefano Pioli.

E qui le necessità di calciomercato di Milan e Juventus potrebbero incontrarsi. Mino Raiola, qualche settimana fa, aveva proposto uno scambio tra Alessio Romagnoli e Federico Bernardeschi, poiché procuratore di entrambi. Il Milan aveva detto di no, perché si era nel periodo in cui la Juve, facendo plusvalenza con l'esterno azzurro, avrebbe potuto affondare il colpo su Gianluigi Donnarumma.

Ora, però, la situazione è cambiata e lo scambio di calciomercato tra Milan e Juventus che vedrebbe coinvolti Romagnoli e Bernardeschi potrebbe tornare d'attualità. Il difensore è stimato da Massimiliano Allegri, che vorrebbe portarlo a Torino visto che Merih Demiral è in uscita. Ed il Milan potrebbe prendere in esame le proposte per Romagnoli.

La 'moneta di scambio' bianconera potrebbe essere lo stesso Demiral (difficile, perché la Juve lo valuta molto), Daniele Rugani (ma sembra complicato che il Milan vada a prendere un altro difensore dalla 'Vecchia Signora' memore dell'operazione per Mattia Caldara) o, infine, una suggestione che farebbe felici tutti i tifosi del Diavolo.

Ovvero, Dejan Kulusevski. Classe 2000, chiuso in bianconero da Federico Chiesa, Paulo Dybala e non soltanto, potrebbe andare via da Torino ed il Milan direbbe di sì a questa soluzione. Bisognerebbe, in tal caso, capire la situazione: se si valutasse di più il cartellino di Romagnoli (lo svedese è bilancio della Juventus per una trentina di milioni di euro) si potrebbe anche fare.

Va ricordato, però, che il Milan dovrà riconoscere alla Roma, nel caso di una cessione di Romagnoli superiore ai 25 milioni di euro, il 30% sull'eccedenza oltre quella cifra. Il Milan, quindi, prenderebbe seriamente in esame uno scambio Romagnoli-Kulusevski che, Longoni ha ribadito, al momento resta una suggestione e basta.

La Juve, infatti, potrebbe tornare a proporre in prima battuta Bernardeschi verso fine mercato e, a quel punto, si vedrà se il Milan avrà centrato il suo obiettivo prioritario come esterno destro d'attacco oppure se si accontenterà dell'ex Fiorentina pur di non perdere il suo capitano a zero. Colmando, al contempo, una lacuna nell'organico. Vlasic, il Milan rischia la beffa: le ultime sul trequartista croato >>>