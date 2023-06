Calciomercato Milan – Loftus-Cheek costo del cartellino e stipendio

Il calciomercato del Milan sta prendendo corpo. Dopo l'arrivo di Marco Sportiello in porta, i rossoneri hanno chiuso il primo colpo a centrocampo: l'ufficialità di Ruben Loftus-Cheek in rossonero potrebbe arrivare nella giornata di oggi. L'edizione odierna di Tuttosport parla del costo del cartellino dell'ormai ex Chelsea e dello stipendio che percepirà con il Diavolo.

Milan, quanto guadagnerà Loftus-Cheek?

La prima giornata da milanista di Ruben Loftus-Cheek, si legge, ha seguito uno schema molto classico. Sveglia presto con destinazione la clinica "La Madonnina" dove ha sostenuto tutto l'iter delle visite mediche. Alle 14.22, dopo aver pranzato, il nuovo centrocampista del Milan ha lasciato la clinica per andare a sostenere la visita per l'idoneità sportiva. Qui ha avuto un primo contatto con i tifosi che lo aspettavano e ha firmato i primi autografi. Via verso Casa Milan dove ha firmato il contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio da circa 4 milioni all'anno. Un acquisto che costerà al Milan 21.5 milioni complessivi, frutto di una base fissa da 16-17 milioni più bonus. Dentro al Milan, riporta il quotidiano, ci sarebbe soddisfazione per l'operazione.