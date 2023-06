Calciomercato Milan – Centrocampo, avanti tutta per Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek è il principale obiettivo del Milan per il calciomercato estivo per il ruolo di centrocampista. Ecco quanto può costare

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato del Milan , ha parlato del possibile arrivo di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea . Il Diavolo, infatti, è in trattativa da settimane con i 'Blues' per la cessione del centrocampista inglese, classe 1996 , agevolata anche da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 .

Calciomercato Milan, c'è Loftus-Cheek per la mediana

Per la 'rosea', però, Loftus-Cheek non lascerà i londinesi per meno di 20 milioni di euro. E allora il Milan, che punta forte sul colosso nato e cresciuto nell'Academy del Chelsea, dovrà fare bene i conti con il budget che avrà a disposizione. Oltre che con qualche numero: il calciatore è stato titolare, nella seconda parte della stagione, soltanto in 7 gare su 24 in Premier League. Giocandone, di queste, solo 11.