Calciomercato Milan – Avanza Loftus-Cheek. In alternativa Frattesi

Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) e Davide Frattesi (Sassuolo) obiettivi del Milan in mediana per il calciomercato estivo. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per rinforzare la squadra in quel settore di campo, infatti, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha chiesto giocatori pronti all'uso e senza troppe istruzioni da ricevere.