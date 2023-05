Calciomercato Milan – Loftus-Cheek può arrivare con lo sconto: il punto

Ruben Loftus-Cheek, obiettivo di calciomercato del Milan, andrà in scadenza di contratto con il Chelsea il prossimo 30 giugno 2024

Con l'infortunio che ha messo fuori causa Ismaël Bennacer per almeno sei mesi, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan, nella prossima sessione estiva di calciomercato, potrebbe acquistare due centrocampisti. Uno più tecnico, per avere il giusto ricambio per il franco-algerino; uno un po' più fisico, che possa sostituire in rosa Franck Kessié, andato a parametro zero al Barcellona nell'estate 2022 e mai rimpiazzato a dovere.

Calciomercato Milan, piace Loftus-Cheek del Chelsea — Dall'Inghilterra, a tal proposito, il Milan potrebbe far arrivare in rossonero nel calciomercato estivo Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, uno degli esuberi di lusso del Chelsea. La squadra inglese sfoltirà molto la rosa in vista della prossima stagione e molti calciatori potrebbero essere ceduti con lo sconto. Uno di questi, per l'appunto, è Loftus-Cheek, il cui contratto con i 'Blues' scadrà il prossimo 30 giugno 2024 (sebbene il Chelsea abbia l'opzione per il rinnovo automatico per un'altra stagione).

Contratto in scadenza tra un anno, non è titolare fisso a Londra — In stagione, finora, il centrocampista londinese, cresciuto nell'Academy del Chelsea e che, in passato, ha vestito anche le maglie di Fulham e Crystal Palace, ha totalizzato 30 presenze tra Premier League (22), Champions League (7) e Coppa di Lega (una), per un totale di 1.763' sul terreno di gioco (media di 58' per gara). Al suo attivo, anche 2 assist.