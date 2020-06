Calciomercato Milan – Liziero idea per la mediana rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta le indiscrezioni dal Brasile secondo le quali il Milan sarebbe interessato a Igor Liziero, mediano dotato di passaporto italiano che può giocare anche come terzino sinistro.

L'interesse del Milan per Liziero, in realtà, non è del tutto nuovo. Il brasiliano era finito nel radar del club rossonero già nel marzo 2019, quando c'era ancora Leonardo alla direzione dell'area tecnica.Il calciatore resta un obiettivo anche se nel contratto c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Dal Brasile però assicurano che Liziero potrebbe partire a una cifra molto più basse.

