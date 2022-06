Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Liverpool forte su Darwin Nunez”

Uno dei nomi accostati al Milan nelle ultime ore è quello di Darwin Nunez. Ma sul centravanti del Benfica è forte l'interesse del Liverpool

Carmelo Barillà

Darwin Nunez è uno degli attaccanti più promettenti dell'intero panorama mondiale. Il suo profilo è stato accostato al Milan. I dirigenti rossoneri sognando un grande colpo in questa sessione estiva di calciomercato e l'uruguaiano potrebbe fare proprio al caso del Diavolo. Maldini e Massara stravedono per il centravanti classe '99, autore di 26 reti in ventotto partite nella Primera Liga portoghese e di 6 gol nella scorsa Champions League. Un attaccante utile per il presente e soprattutto per il futuro. Ma il prezzo e la concorrenza sono alti.

Oltre al Manchester United, da tempo su Darwin Nunez, nelle ultime ore si sarebbe inserito di prepotenza il Liverpool. Sarebbe proprio l'uruguagio l'erede di Sadio Mané. In conferenza stampa, prima della gara con il Senegal, quando gli è stato chiesto se sapesse che un numero di connazionali stimato tra il 60 e il 70 per cento della popolazione vorrebbe che lasciasse il Liverpool, Mané ha risposto: "Vorrà dire che farò quello che mi dicono". Sull'attaccante dei Reds c'è il Bayern Monaco, che a sua volta sta per perdere Robert Lewandowski.

Klopp avrebbe scelto allora Nunez per il suo Liverpool. E, secondo il 'The Mirror', sarebbe pronto a far recapitare un'importante offerta al Benfica per il suo gioiello. Il Milan, comunque, resta vigile. Esterno offensivo, Chelsea in soccorso del Milan? Le ultime news di mercato >>>