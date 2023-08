Calciomercato Milan – Lione su Krunic: in caso di cessione c’è Dominguez

L'edizione odierna di Tuttosport parla del calciomercato del Milan. Il Lione spinge per Krunic. In caso di cessione pronto Dominguez

Calciomercato Milan, Lione in pressing su Krunic

Ieri sera, si legge, durante la partita con il Torino, erano presenti a San Siro degli emissari del Lione per il centrocampista bosnianco. Ci sarebbero ancora le voci sul Fenerbahce. Se il Lione dovesse arrivare con la giusta offerta di circa 12 milioni, il Milan potrebbe fortemente tornare su Nico Dominguez del Bologna, che ancora non ha sottoscritto il rinnovo di contratto e che rappresenterebbe un profilo gradito. Pioli, nel post partita di Milan-Torino, ha parlato di Krunic e della sua sitiuazione sul calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante. “Non escludo sorprese…”