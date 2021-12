Calciomercato Milan – L’idea rossonera: un rinnovo entro fine 2021

Ultime news sul calciomercato del Milan. Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leão: chi allungherà il contratto fino al 2026 per primo?

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come la priorità del club rossonero, nella sessione invernale di trattative, sia quella di acquistare un difensore centrale che possa sostituire Simon Kjær, infortunato per tutto il resto della stagione.

Ma il Milan, secondo il quotidiano romano, vorrebbe anche annunciare un rinnovo di contratto prima della fine dell'anno 2021. E, per far questo, sta continuando a lavorare con i procuratori di Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leão per estendere la data di scadenza del loro attuale accordo.

Sono arrivati tutti e tre nell'estate 2019 e tutti e tre sono sotto contratto fino al 2024. L'idea del Milan è quella di prolungare tutti gli accordi fino al 30 giugno 2026, adeguando in maniera importante (quasi triplicando) l'ingaggio di ciascuno di loro. Il lavoro della dirigenza, adesso, verterà soprattutto sui bonus e sui premi individuali. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>