Calciomercato Milan – Leo Duarte, ipotesi cessione in prestito / News

Calciomercato Milan, Leo Duarte in prestito a gennaio?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo una serie di problemi fisici, incluso il Covid, Leo Duarte è tornato regolarmente a disposizione di Stefano Pioli. Nonostante le assenze contemporanee in difesa di Simon Kjaer e Matteo Gabbia, l'allenatore rossonero gli sta preferendo il giovanissimo Pierre Kalulu, che ha scalato le gerarchie come centrale dopo il suo arrivo da terzino destro. Una situazione che, secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', potrebbe spingere il Milan a cedere il brasiliano in prestito visto il suo lungo contratto (giugno 2024). Uno scenario che potrebbe dargli continuità altrove per ritrovare la condizione migliore.