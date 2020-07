Calciomercato Milan – L’Eintracht spara alto per Rebić: ecco la richiesta

CALCIOMERCATO MILAN – Ante Rebić è diventato ormai un punto fermo per il Milan targato Stefano Pioli, e con tutta probabilità, lo sarà anche con il prossimo allenatore.

La dirigenza rossonera è intenzionata a riscattare l’attaccante croato dall’Eintracht Francoforte, ma c’è da trovare l’accordo con il club tedesco. La richiesta dell’Eintracht per privarsi definitivamente di Rebić è di 40 milioni di euro, almeno 10 in più di quanto il Milan valuti il cartellino del giocatore. Nell’affare, molto probabilmente, svolgerà un ruolo decisivo André Silva, anche se molto difficilmente l’Eintracht accetterà uno scambio alla pari. Dal canto suo, Rebić spinge per restare in rossonero. Le notizie sono state riportate dal quotidiano Tuttosport.

Nel frattempo oggi è il compleanno di uno dei portieri del Milan. Continua a leggere per saperne di più >>>