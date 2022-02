Calciomercato Milan – Caso Leao, Diavolo sereno sul rinnovo: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao, presto, rinnoverà il suo contratto con i rossoneri. Non c'è TAS che tenga

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, e delle novità di calciomercato che lo riguardano. Il TAS di Losanna, infatti, si è espresso sulla questione che, da qualche tempo, vede coinvolti Leao, Sporting Lisbona e Lille in merito quanto accaduto nel 2018.

Quell'estate, infatti, Leao, dopo l'aggressione subita all'interno del centro sportivo dello Sporting Lisbona da parte dei suoi stessi tifosi, chiese ed ottenne la rescissione unilaterale del suo contratto con i 'Leões'. Accasandosi, di conseguenza, al Lille a parametro zero. Il Milan, poi, prelevò Leao dal Lille un anno dopo, nel 2019, per 28 milioni di euro, cartellino di Tiago Djaló incluso.

Lo Sporting Lisbona aveva chiesto a Leao di essere risarcito. Il Tribunale di Lisbona, in prima istanza, aveva condannato l'attuale numero 17 del Milan a pagare 16,5 milioni di euro al club in cui è cresciuto. Il giocatore ha fatto ricorso al TAS e ha, in sostanza, vinto, perché quest'ultimo ha condannato il Lille a dover risarcire lo Sporting Lisbona con 20 milioni di euro (cifra maturata con gli interessi).

La partita, a questo punto, si giocherà tra il club francese e quello lusitano. Il dialogo tra Leao e il Milan per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 prosegue a prescindere. Così come Theo Hernández, l'attaccante portoghese, presto, prolungherà fino al 30 giugno 2026. L'ingaggio triplicato, salirà a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Milan molto sereno da questo punto di vista.

Sinora il dialogo tra Milan e Jorge Mendes, agente di Leao, è stato all'insegna della costruttività. Il giocatore vuole restare in rossonero e rinnovare al più presto. Siccome la vicenda di cui sopra, piena di carte bollate e, inevitabilmente, di perdite di tempo, rischia di trascinarsi per un po', il Milan fa conto su una sorta di 'patto d'onore' con Leao per chiudere la pratica rinnovo in tempi ragionevoli.

In fin dei conti, il giocatore non dovrà pagare nulla, né allo Sporting né al Lille. Dovrà soltanto pensare a godersi il suo nuovo contrato in rossonero.

