Calciomercato Milan – Leao, fissato incontro con l’agente: obiettivo rinnovo

Le ultime sul calciomercato del Milan. Rafael Leao sta finalmente esplodendo. La società non vuole perdere tempo e vuole il rinnovo

Dopo due anni di adattamento in cui aveva fatto emergere dei forti dubbi sulle sue qualità, Rafael Leao è finalmente esploso. La pazienza del Milan è stata ripagata dalle grandissime prestazioni del portoghese in questo inizio di stagione. La società ha creduto in lui e vorrebbe continuare a crederci anche per il futuro. Secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato Nicolò Schira il Diavolo ha fissato un incontro con l'agente Jorge Mendes per aprire i discorsi sul rinnovo. Il contratto di Leao scadrà nel 2024, ma il Milan starebbe valutando di estenderlo fino al 2026, probabilmente con un ritocco dell'ingaggio verso l'alto. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie