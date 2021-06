Calciomercato Milan – Leao e Hauge cedibili: le squadre interessate

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao e Jens Petter Hauge potrebbero andare via in estate. Ecco chi li sta cercando

Il Milan , in questa sessione estiva di calciomercato , potrebbe fare cassa vendendo Rafael Leao o Jens Petter Hauge . Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola. I calciatori, in fin dei conti, hanno discreto mercato all'estero e sulle loro tracce vi sarebbero già diverse squadre.

Sul norvegese Hauge, per esempio, ci sono club della Bundesliga tedesca ( Wolfsburg e Bayer Leverkusen su tutte): il giocatore, però, prima di prendere in considerazione le offerte a lui pervenute, vuole parlare apertamente e schiettamente con la dirigenza del Milan. Intende capire la sua utilità nel progetto rossonero.

Sul portoghese Leao, quindi, stanno insistendo, in particolare, Wolverhampton, Olympique Marsiglia e Borussia Dortmund. Queste sono le squadre che hanno contattato Jorge Mendes, il suo procuratore. Naturalmente, se il Milan dovesse vendere entrambi, poi avrebbe bisogno di operare nuovamente nel calciomercato in entrata per reperire un nuovo esterno sinistro d'attacco. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Tonali. C'è una novità in attacco