Calciomercato Milan – Le ultime su Giroud e Luis Alberto da Di Marzio

Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato di Milan e della situazione legata a Giroud e Luis Alberto. Ecco le sue parole.

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e ne ha parlato Gianluca Di Marzio, noto esperto che si è soffermato soprattutto su Olivier Giroud e Luis Alberto. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: “Domani previsto lo scambio di documenti per Giroud, poi lunedì le visite mediche. Resiste il nome di Pezzella del Parma come vice Theo Hernandez. Luis Alberto non ha intenzione di presentarsi in ritiro con la Lazio, ma non ci sono squadre italiane dietro. Né Milan né Juve”.