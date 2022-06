Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Botman, piano B del PSG. Ma …”

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, è anche nel radar del PSG. Unicamente, però, qualora saltasse l'arrivo di Milan Škriniar

Daniele Triolo

Sven Botman, come ormai noto, è il principale obiettivo del Milan per rinforzare la difesa in questo calciomercato estivo. Sul centrale olandese del Lille, classe 2000, c'è, però, l'agguerrita concorrenza degli inglesi del Newcastle. E, più di recente, anche il PSG si è messo sulle tracce dell'ex Ajax e Heerenveen. Ne ha parlato, in Francia, 'Le 10 Sport'.

Il PSG, nonostante abbia Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos e il giovane, ma promettentissimo, El Chadaille Bitshiabu, vuole un difensore centrale di caratura internazionale. Non è un mistero l'interesse dei parigini per Milan Škriniar, classe 1995, slovacco in uscita dall'Inter e per il quale Luis Campos, nuovo uomo-mercato del PSG, ha già presentato una prima offerta.

Per Škriniar, finora, il PSG ha proposto 50 milioni di euro in contanti. Offerta, questa, respinta al mittente dai nerazzurri, che ne vorrebbero molti di più per l'ex sampdoriano, nonostante il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023. I negoziati tra PSG e Inter per Škriniar vanno e andranno avanti. Ma, qualora non si arrivasse ad un'intesa, i parigini avrebbero pronto già il 'piano B'.

Calciomercato: "Difficile strappare Botman al Milan". Il motivo

Secondo 'Le 10 Sport', per l'appunto, l'alternativa risponde al nome di Botman, difensore centrale che Campos conosce benissimo per averlo portato lui stesso a Lille. Per i colleghi francesi, ad ogni modo, il Milan resta saldamente in vantaggio sull'olandese, per due motivi. Il primo è perché ha un accordo con il giocatore da un po'. Il secondo, invece, è per via dei rapporti che ci sono tra Elliott, proprietario uscente del Milan e il Lille, governato da un fondo i cui investitori sarebbero gli stessi rossoneri.

"Si tratta, chiaramente, di una pratica difficile da manovrare", ha concluso 'Le 10 Sport' sulla questione. Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>