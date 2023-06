Calciomercato Milan – Un altro club di Serie A su Loftus-Cheek | News

Tra i profili accostati al Milan nel corso degli ultimi mesi c'è stato anche quello di Ruben Loftus-Cheek. Il suo nome è stato spesso avvicinato al club rossonero perché veniva ritenuto come il sostituto ideale di Franck Kessié, spostatosi la scorsa estate al Barcellona. Ed era stata anche intavolata una trattativa per portarlo in Italia, sebbene questa sarebbe stata messa in stand-by dopo l'addio al Diavolo di Paolo Maldini e Frederic Massara.