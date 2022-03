Calciomercato Milan – Mistero Lazetic: sempre più probabile il prestito

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marko Lazetic non è ritenuto ancora pronto da Pioli. L'anno prossimo andrà in prestito

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla situazione di Marko Lazetic. In Serbia viene descritto come un giovane con un futuro già scritto, ma al momento al Milan non si è ancora visto. Il croato ha bisogno di crescere, lavorare e probabilmente questo non è il momento giusto per inserirlo in prima squadra, visto che i rossoneri di Stefano Pioli si stanno giocando lo scudetto.

Lazetic la scorsa settimana ha giocato una mezz'oretta con la Primavera nella partita contro l'Hellas Verona. Entrato nel secondo tempo, l'attaccante è dovuto uscire per un problema fisico. In stagione ha giocato in Super Liga 14 gare per 446 minuti, segnando una sola rete. Stiamo parlando di un giovane su cui il Milan punta molto, ma non per l'immediato presente. Per questo motivo è ipotizzabile un prestito in un club di seconda o terza fascia nella prossima stagione. Dopo essersi fatto le ossa allora potrà diventare protagonista nel Milan. Intanto potrebbe arrivare un centrocampista a costo zero.