Calciomercato Milan – Bivio Lazetic: resta o via in prestito?

Il Milan nel prossimo calciomercato dovrà pensare anche alle possibili cessioni: Lazetic rimane in dubbio, tra permanenza e prestito

Uno degli acquisti del Milan nelle ultime sessioni di calciomercato, che ha meno convinto in assoluto, è senza dubbio Marko Lazetic . Certo, il fatto di essere un classe 2004 toglie qualche pressione all'attaccante serbo, che non è chiamato a dare le stesse risposte che dovrebbero fornire centravanti più maturi. Negli ultimi tempi, però, qualcosa sembra essere cambiato. Le reti e le ottime prestazioni messe a segno con la Primavera del Milan e con le giovanili della Serbia sembrano aver convinto la società a tenerselo stretto. E anche Lazetic pare certo della possibilità di crescere all'ombra di Zlatan Ibrahimovic .

Milan, Marko Lazetic potrebbe anche restare

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, le richieste per il centravanti serbo non mancherebbero e negli ultimi giorni si sarebbero registrati diversi interessamenti da parte di club di Serie A. Le proposte potrebbero essere valutate, ma l'intenzione condivisa sarebbe quella di proseguire insieme il percorso di crescita. Milan, Bennacer e il rinnovo: dopo Dubai. Brahim Diaz in ascesa