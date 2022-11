Calciomercato Milan – Lazetic in bilico: possibile un prestito

Il Milan pensa al calciomercato: i movimenti in attacco potrebbero riguardare anche giocatori già in rosa come Marko Lazetic

Emiliano Guadagnoli

Il Milan, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, pensa alle prossime sessioni di calciomercato. Non solo scandagliando i vari profili in entrata, ma pensando anche a possibili cessioni. Nella rosa rossonera, infatti, ci potrebbero essere giocatori sul piede di partenza, sia a titolo definitivo che in prestito.

Calciomercato Milan, molte squadre su Lazetic — Una possibile partenza potrebbe essere quella di Marko Lazetic. Il giovane attaccante del Milan potrebbe lasciare i rossoneri nella prossima sessione di calciomercato. Su di lui ci sarebbero molte squadre interessate.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Lazetic potrebbe partire già a gennaio in prestito. Al momento, infatti, il classe 2004 non sta trovando spazio in Prima Squadra, ma sta brillando nella Primavera rossonera. Sul serbo ci sarebbero squadre olandesi, ma anche italiane, con interesse mostrato da Spezia e Cagliari. Guardiola usa l'ironia: "Sono così geloso di Haaland! Ibra mi conosce"