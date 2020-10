Calciomercato Milan – Laxalt: domani summit per la sua cessione

LAXALT IN USCITA

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella giornata di domani a Casa Milan è previsto un summit tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Diego Laxalt. In ballo il futuro del terzino uruguayano che, come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, ha diverse proposte dalla Grecia (Olympiakos), Portogallo (Sporting Lisbona) e Spagna. Laxalt non rientra nei piani di Stefano Pioli che ai suoi occhi rimane un’alternativa di Theo Hernandez. Il club rossonero, però, come rincalzo del francese vorrebbe un giocatore più giovane – Laxalt è del 1993 – e futuribile.

