Calciomercato Milan – Laxalt alla Dinamo Mosca: domani le visite mediche

Le ultime sul calciomercato del Milan. Diego Laxalt è virtualmente un giocatore della Dinamo Mosca: domani le visite mediche

Non solo calciomercato in entrata per il Milan. E' vicina infatti la prima cessione di questa sessione: Diego Laxalt sarà presto un calciatore della Dinamo Mosca. Secondo quanto riferisce 'Tuttoport' il laterale sinistro è partito dall'Uruguay per raggiungere la capitale della Russia: qui l'ormai ex rossonero sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di domani. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime