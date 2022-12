Calciomercato Milan – Laudisa: “Rinnovo Bennacer? Difficile. Il motivo”

Carlo Laudisa , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', è intervenuto sul canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti , collega e tifoso rossonero, per parlare dei temi principali del calciomercato in casa Milan . In primis, quello sul possibile rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Diavolo. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Laudisa sul centrocampista franco-algerino.

"Bennacer non ha soltanto il rapporto in scadenza con il Milan nel 2024 , ma aveva anche quello immediato con Moussa Sissoko , l'agente che lo aveva portato al Milan. Ecco perché ha fatto una sorta di casting: alla fine ha scelto Enzo Raiola . A sentire gli umori dell'algerino, lui ha cambiato perché vuole un ingaggio più alto dei 4,5 milioni che il Milan gli ha offerto. Vedremo. Potrebbe essere una normale dinamica tra domanda e offerta".

Rinnovo Bennacer, situazione complicata per il Milan?

"Ma è oggettivo come Arsenal, Chelsea e Liverpool ce l'abbiano nel mirino. Non va dimenticato che Mikel Arteta gli ha visto muovere i primi passi proprio nell'Arsenal: questo è un elemento che deve tenere in campana il Milan, perché il rinnovo sarà evidentemente una battaglia economica e non tanto tecnica. Bennacer è un giocatore che nel Milan ha trovato la sua dimensione", ha concluso Laudisa sul rinnovo di Bennacer. Barcellona pigliatutto, vuole ben tre giocatori del Milan! Le ultime news >>>