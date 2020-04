Calciomercato Milan – Laudisa: “Milik un obiettivo, ma attenzione a Rangnick”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Carlo Laudisa, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato dei possibili scenari di mercato che potrebbero riguardare il Milan. Milik per l’attacco? Ralf Rangnick potrebbe fare qualche sorpresa: “Credo che Milik sia uno dei possibili obiettivi del Milan perché fatica a rinnovare con il Napoli, però non mi fermerei a lui: Rangnick potrebbe anche tirare fuori dal cilindro dei nomi al momento sconosciuti“. Intanto Gabriele Gravina insiste per la ripresa della Serie A, continua a leggere >>>

