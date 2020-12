Calciomercato Milan – L’Atalanta sta con Gasperini e liquida Gómez

Calciomercato Milan: Gómez sarà ceduto a gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Alejandro ‘Papu’ Gómez potrebbe aver giocato, in occasione di Juventus-Atalanta 1-1, la sua ultima partita con la maglia della ‘Dea‘. Lo ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

È rottura totale, infatti, tra Papu Gómez e l’Atalanta. La società orobica, ha evidenziato la ‘rosea‘, si è schierata dalla parte del tecnico Gian Piero Gasperini. Scaricando, di fatto, il capitano argentino della formazione nerazzurra.

Il quale, oltretutto, non è stato neanche convocato per Atalanta-Roma di questo pomeriggio, ore 18:00, al ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo. Papu Gómez non è stato né epurato, né messo fuori rosa. Ma la società non ha gradito i suoi atteggiamenti.

Pertanto, si va verso una separazione tra le parti già nel calciomercato di gennaio. Milan destinazione possibile per Gómez? Sì. A determinate condizioni economiche, poi, potrebbero entrare in gioco anche Inter, Roma, Napoli e PSG.

Ci sarà un summit a Natale per decidere delle modalità di cessione di Papu Gómez. Che, tra l’altro, avrebbe fatto inviperire la società bergamasca chiedendo di essere ceduto gratis nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2022.

L’Atalanta, come noto, non fa sconti per i suoi giocatori e, dunque, chi vorrà Gómez dovrà far sorridere anche il cassiere della ‘Dea‘ … Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il bomber del futuro >>>