Calciomercato Milan – L’Atalanta pensa seriamente a Pobega | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: l'Atalanta continua a essere interessata a Tommaso Pobega, centrocampista rossonero

Tommaso Pobega è sempre nel mirino dell'Atalanta. Secondo tuttomercatoweb.com il centrocampista del Milan è l'alternativa numero uno a Teun Koopmeiners. Non ci sono infatti passi avanti tra il club bergamasco e l'AZ per l'acquisto dell'olandese, e dunque Giovanni Sartori starebbe pensando seriamente a Pobega. La situazione è in evoluzione. Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.