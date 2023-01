Calciomercato Milan – L’Adana Demisport a Milano per Bakayoko

Sappiamo tutti che il Milan , molto probabilmente, non si muoverà molto durante questa sessione di calciomercato . Un nome che, però, potrebbe lasciare Milanello è quello di Bakayoko. Il giocatore rossonero potrebbe partire, anche perché non ha ancora giocato in questa stagione. Ecco le ultime sul centrocampista francese.

"Il Vicepresidente dell'Adana Demirspor è a Milano al Me Hotel: trattative avanzate per provare a firmare Tiemouè Bakayoko . L'offerta è di un contratto fino al 2026. Baka non è nei piani del Milan nè del Chelsea che sono pronti a venderlo a tempo indeterminato senza compenso".Un aggiornamento importante per il Milan che potrebbe risparmiare soldi imporanti sullo stipendio del francese. Che sia la volta buona?