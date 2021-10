Calciomercato Milan – Lacazette nel mirino, ma la concorrenza è folta

Le ultime sul calciomercato del Milan. Alexandre Lacazette è in uscita dall'Arsenal: rossoneri interessati, ma c'è la fila per il francese

Dopo anni di gol con la maglia dell'Arsenal, Alexandre Lacazette è pronto a lasciare il club inglese. L'attaccante, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2022, ha segnato ben 67 gol in 174 presenze con la maglia dei 'Gunners'. Possibile la sua cessione già nel mercato di gennaio visti i tanti club che si sono messi sulle sue tracce. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese 'Football London' tra questi c'è anche il Milan. Oltre ai rossoneri si registrano gli interessi di Juventus, Siviglia, Atletico Madrid e Juventus. Maignan, che sfortuna! Il comunicato del Milan è una doccia fredda per i tifosi