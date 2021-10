Calciomercato Milan – Lacazette nel mirino: ecco quanto costa

C'è anche il Milan tra i club interessati a Lacazette per il prossimo calciomercato. L'attaccante lascerà l'Arsenal. Ecco tutte le ultime.

Il prossimo calciomercato si avvicina e il Milan sembra interessato ad Alexandre Lacazette. L'attaccante francese è oggetto di interesse di tutta Europa dopo che è emerso che l'Arsenal non avrebbe rinnovato il contratto dell'attaccante, riferisce football.london. Il classe 1991 è in scadenza di contratto alla fine della stagione e i Gunners dovrebbero venderlo a gennaio per evitare di perderlo in un trasferimento gratuito la prossima estate. Non solo il Milan però: piace molto anche all'Atletico Madrid, alla Juventus e al Siviglia. La richiesta del club inglese è di circa 22 milioni, ma si può ovviamente trattare. Rossoneri interessati, ma che difficilmente spenderanno cifre simili a gennaio per un giocatore di questo tipo. Intanto ecco le notizie più importanti della giornata di oggi >>>